詹子晴（丫頭）16日錄TVBS節目《女人我最大》，剛接受交往多年的男友、前警政署長王卓鈞之子王惟立（William）求婚的她一臉幸福，她回憶32歲當天的甜蜜求婚，William先是與王子、瑤瑤、Apple等好友密謀細節，接著在當晚拿出手銬套牢她，「衝擊蠻大，懊惱我這麼聰明也被騙。」

有趣的是，求婚成功當下，丫頭打給媽媽告知喜訊，還惡作劇說：「我懷孕了！」結果觀念保守的媽媽一頓痛罵，她只好趕緊保證，「我絕對會完成所有步驟，結婚後才懷孕。」丫頭小時候曾想過求婚橋段，但自從與William穩定交往後，就覺得愛面子的男友不會做這件事，所以沒有期待，沒想到William還因爺爺、爸爸都是警察，以手銬代替婚戒，讓她相當驚喜。

至於少收婚戒是否惋惜，丫頭笑說：「我不喜歡鑽戒，覺得花10萬買鑽戒，可能之後50年都收在保險箱，還不如直接跟長輩借算了。」婚宴的部分受疫情影響，明年才會舉辦，她笑稱William想以辦桌形式舉辦，她則怕流水席上菜太慢，自己餓暈，目前形式還在討論。婚後兩人會買新房單獨居住，現在的房子則留給媽媽與弟弟。

(中時 )