最高法院刑事大法庭今作成指標性裁定，推翻以往決議，認定犯罪行為人因為輕罪被偵查機關發現，但主動對重罪部分坦認犯行，可以符合自首要件獲得減刑；最高法院表示，這個裁定展現與時俱進、積極創新的開明風格。

本案梁姓男子被查獲侵占罪，之後他又主動坦承販賣三級毒品，依照以往最高法院的決議，認為梁的行為是「裁判上一罪」，因輕罪部分已被查獲不符合自首要件，但承審庭刑事第六庭有不同見解，因此提案大法庭統一法律見解。

大法庭推翻先前的決議見解，認為梁男已對販毒重罪坦白犯行，就可以符合自首要件，不因裁判上一罪的想像競合犯影響；承審庭刑事第六庭將依據裁定結果，再作成有利被告的判決。

舉例，如果有人因持武士刀上街被警方查獲，但他卻主動供出先前拿刀殺人的事實，以往最高法院決議認為不構成殺人自首，但依據這次刑事大法庭裁定結果，該名殺人犯就可以用自首獲得減刑。

最高法院院長吳燦創司法首例由庭長直升院長，但本案審理時他仍是大法庭的法官，今天宣判他時再次穿法袍，與大法庭審判長洪昌宏一起宣示裁定結果。

(中時 )