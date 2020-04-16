近日社會因為政府為旅美僑民返國治療疫病付費，產生嚴重爭議與負面責難。學者在臉書貼文指出，疫病診治是責無旁貸人道義舉，不因能否付費有所遲疑，但政府有義務幫全民看緊荷包，向民眾喊話要求不要計較，是態度不負責任，觀念亦有所偏差。

中華戰略學會研究員張競在臉書貼文指出：防治傳染疫病是人道、更是自保；從醫學專業與公共衛生角度來說，我們絕對不容許社會上存在任何疫病防治死角。儘管疫病救治是人道，誰去支付醫療成本不是考慮是否要進行醫療程序的關卡，但若是可以討得回來的費用不去討，當冤大頭不計較，這個想法實在是沒有道理，政府更是沒有替全民看緊荷包！

張競分析，假若旅美三十年，居然會沒有醫療保險，恐怕機率不太高，假若海外染病住院醫療，醫療保險條款可以支付時，政府沒有理由讓理賠進入當事人荷包，然後不拿來歸墊在臺灣醫療時，政府先墊付的醫療費用。

張競其次提醒，身染重病還要拼命趕回臺灣醫療，絕對會在登機前購買旅遊平安醫療保險，此時所有理賠金額，請問是讓當事人收到本身口袋，還是理所當然地該歸墊給政府醫療體系財務，政府有任何道理去和稀泥？還是愚蠢到根本不願意去掌握這些資訊，幫國家把該收的帳收回來。

張競強調，只要是依據全民健保繳費，完全符合規定，就不要拿僑居海外來做文章。依據遊戲規則繳費，政府就必須尊守承諾，該支付醫療成本，就按照法令規章支付。

最後張競提醒，旅美三十年，不太可能未曾入籍，因此當事者若是具有美國公民身分，政府有義務將此事通報美國在臺協會，讓美國理解其公民流落海外，必須仰賴他國政府濟助醫療費用事實，如此作法不但算是外交道義，更是讓華盛頓理解臺北是如此對待其公民，從而要求美國亦以對等待遇，善待目前我國滯留美國無法返鄉國民。

張競呼籲，政府要能有為有守，豈可見到美國公民就馬上摸鼻子掏錢，坐視外交利基流失？鄉親們更要思考，這個事情已經鬧到這麼大，要是當事者也是美國公民，美國在臺協會對本身公民醫療袖手旁觀，您認為把未來去押寶在華盛頓政客身上，倒底可靠不可靠。

張競感嘆，國家有強有弱，但是有許多東南亞國家在疫情中，倒是表現出有情有義，儘全力把國外打工國民接回來。我們幫僑胞治病是理所當然，但不去幫政府看緊荷包，反而向民眾喊話，叫大家不要計較，這個是完全不負責任的思維！

(中時 )