彰化市2家住宿式長照機構超收及隱匿住民，違反新冠肺炎感控規定，1家超收4位住民，另1家隱匿住民8位，違反傳染病防治法開罰。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化市2家住宿式長照機構超收及隱匿住民，違反新冠肺炎感控規定，1家超收4位住民，另1家隱匿住民8位，違反傳染病防治法開罰。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

防堵新冠肺炎群聚感染，長照機構連親人都不開放探視，彰化縣衛生局卻接獲民眾檢舉，彰化市2家住宿式長照機構超收及隱匿住民，違反新冠肺炎感控規定。衛生局今16日上午派員前往稽查，查發現1家超收4位住民，另1家隱匿住民8位，已違反傳染病防治法。

彰化縣衛生局表示，該2家機構違法情節嚴重，衛生局相關人員仍在稽查中，超收住民人數可能更高。新冠肺炎蔓延全球，國外已發生多起住宿型長照機構之群聚案例。衛生局前已要求各長照機構，應依中央指揮中心住宿性長照機構感控措施相關指引落實執行，尤其嚴查超收及隱匿住民，違者重罰。

衛生局表示，違規這2家皆屬老人福利機構，分別於2000年及2004年立案，各核定可收置49床及22床。2家負責人為夫妻，且2棟機構建築物相連。工作人員互相流用，運用住民活動空間超收，住民登記名冊與實際收置住民不符。現場還發現，住民無法維持社交距離，長住93人也沒戴口罩，群聚風險高。目前已清查1家機構超收4位住民、1家機構隱匿住民8位，均違反傳染病防治法相關規定。

2長照機構超收4人、隱匿8住民 彰縣衛生局開罰72萬

彰化縣衛生局表示，拒絕、規避或妨礙上述防疫措施者，依傳染病防治法第67條第1項第2款規定處新臺幣6萬元以上30萬元以下罰鍰，這兩家同是一家人的機構，一案一罰，12人各裁處6萬，開罰72萬元。但超收含隱匿人數可能還不止，還在清查中。

(中時 )