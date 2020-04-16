即將在8月完成變更都市計畫草案的亞灣第3次都計通盤檢討，舉辦多場的公開徵求意見座談會之後，外界關注的焦點鎖定在公建投資、產住需求、開發獎勵3大面向，高雄都發局16日表示，將廣徵各方意見，納入通盤檢討內容。

高雄都發局長林裕益16日表示，高雄多功能經貿園區（俗稱亞洲新灣區），佔地590公頃，截至目前，還有236公頃尚待開發。其中，國公營土地佔68％，其餘為民間土地，約佔32％。

林裕益指出，高雄亞灣堪稱全市最精華土地，未來10年，將是全速發展的高峰期，希望透過都市計畫通盤檢討，聽取廣納各方意見，研訂投資開發誘因，加速本區的開發動能。

他說，為了促進亞灣的開發動能，高市府決定在今年依法啟動都市計畫第3次通盤檢討，目前已完成的4場公開徵求意見座談會，大多聚焦「產業需求」、「商住綜合發展」、以及「獎勵開發」等3大面向。

高雄都發局綜合企劃科長鍾坤利表示，統整這4場都市計畫公開徵求意見座談會，所提意見，主要聚焦議題，包括建議新濱碼頭評估設置「軍艦文化博物館」、規劃海洋遊憩產業及活動設施、研訂產業進駐優惠措施或租稅配套、住宅容積彈性使用，以及延長獎勵時程等。

他說，高市府將把些意見，納入都市計畫通盤檢討與評估，如果有涉及相關目的事業主管機關業務，也會透過機關協調，轉請評估辦理。

鍾坤利指出，此次檢討現行都市計畫「住宅人口」及「住宅容積」的總量管制，將以合理規劃產業發展，帶入的居住需求，通盤檢討「水岸住宅」整體開發的合理性。另外，也考量現行都市計畫開發期程獎勵已期滿，將再評估研訂有效的「獎勵機制」誘因，以鼓勵地主加速開發的意願。

都發局表示，第3次多功能經貿園區都市計畫通盤檢討作業，預計今年8月可完成變更都市計畫草案，10月辦理公開展覽，並在今年12月送進高雄市都市計畫委員會審議。

(工商 )