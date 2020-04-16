受新冠肺炎疫情，成衣代工大廠聚陽(1477)今年首季合併營收年衰退近1成；不過，在積極進行垂直整合、提供客戶一站式採購供應鏈，2019年的接單每打平均單價已達59.78美元，是近8年來的最高。聚陽指出，持續透過策略聯盟或合資，往上游布料廠布局，期許今年平均單價再攀高，突破60元目標關卡。

2019年，聚陽的營益率9.21%，比2018年提升了1個百分點。

平均單價逐步提升的原因，聚陽認為，是提供客戶一站式採購，與多面向的高附加價值服務。包含了產品設計、快速打樣與原物料整合等服務。

另外，在主要生產基地越南，聚陽以合資模式，切入上游越南布廠的營運，有效掌握原料品質與價格，達到降低採購成本，提高獲利的效果。

據了解，聚陽多年前即與國內的南紡合作，投資成立「南方紡織 」，自行生產布料；除此之外，也與當地布廠合資，掌握布源。

為擴充生產規模，聚陽去年開始擴大印尼產能：在印尼，聚陽則和國內力麗集團策略聯蒙，向力麗集團印尼力寶龍工廠取得布料來源。

提供客戶整合服務，會是提升平均單價最好的策略之一，因此，聚陽已提出「三個整合」來爭取客戶的下單；聚陽指出，在全球服飾廠為節省成本，「採購集中化的趨勢，依照客戶的集中採購計畫，把供應商集中統合，持續增加市佔率。

同時 藉著掌握布料的來源與品質，提供客戶有競爭力的採購價格。並藉由新科技導入3D系統整合，縮短供應鏈流程，提高客戶下單動能。

(工商 )