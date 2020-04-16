和泰汽車（2207）致力於交通安全公益活動，因觀察到全台國小交通導護志工的裝備品質不一、安全性設計參差不齊，為提升導護志工值勤時的安全，自2011年起和泰汽車連續每年捐贈全台縣市國小導護志工裝備，捐贈項目包含警用等級的反光背心及指揮旗。

和泰汽車於2015年完成首輪全台20個縣市的國小導護裝備捐贈，考量到裝備需要汰舊換新，隔年持續展開第二輪的捐贈，至2019年總計捐贈8.5萬套，2020年和泰汽車導護裝備捐贈計畫也邁入第十年，預估捐贈約1.2萬套導護裝備，包含統一捐贈給新北市、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台東縣、金門縣、澎湖縣、連江縣的國小9,000套導護裝備。

除了統一捐贈，考量其他國小甚至國中也有導護志工裝備的需求，除了非今年度統一捐贈縣市地區的小學外，今年更放寬個別申請條件至全台國中，同時增加個別申請捐贈套數至3,000 套，有需要的國中及小學可於活動網站線上個別申請。

(工商 )