受到新冠肺炎疫情影響，香港及多個市場實施更嚴謹的旅遊限制及檢疫措施，國泰航空16日公布，3月份載客量年減90％，貨運量則下跌35.6％。國泰預期4月的日均載客量會少於1,000人。

香港信報報導，國泰指出，3月份，國泰與國泰港龍航空合計載客31.11萬人次，年減90％，乘客運載率下降34.6個百分點至49.3％。2020年第一季，載客量下滑52.3％。

此外，3月運載的貨物及郵件共計11.93萬噸，年減35.6％，運載率升9個百分點至77.4％。第一季載貨量下滑19.3％。

國泰航空顧客及商務總裁林紹波表示，隨著香港實施入境限制，3月下旬的客運需求急劇下滑，3月最後兩天，每天乘客量為1,000人以下。疫情大流行帶來的經濟影響持續加劇，乘客預訂機位的情況不見起色，預期4月份的日均載客量會少於1,000人。

林紹波指出，在4月和5月，國泰只會營運少數基本的客運航班，相當於正常運力的3％。該集團會採取一切可行措施，在未來數月削減開支和保留現金，確保集團渡過這場風暴、於危機過後仍具備強韌的競爭能力。

在貨運方面，林紹波表示，3月份的載貨量下跌，但運載率及收益率則因全球空貨運運力縮減而上升。

(工商 )