楊丞琳與李榮浩新婚7個月，她近日公開私下生活日常，不避諱大方分享自己到婦產科做子宮頸抹片檢查。對於外界把婦產科聯想到做錯事或和懷孕、生小孩有關，她表示這是錯誤的觀念，呼籲女性朋友重視每年例行公事的子宮頸抹片檢查，別礙於心理障礙而忽略健康，更別害怕求助醫師。

楊丞琳17日透過個人頻道「RaiNie’s Vlog」分享日常，首支影片能看到她起床、刷牙洗臉、到媽媽家吃飯與愛犬Yumi玩耍的片段，近來防疫期間減少出門的她，拿出塵封已久的電動，常沉迷其中連玩2個小時。拍片期間恰好是她的減肥期，楊丞琳正進行為期20天的減肥過程，堅持不碰油、鹽和糖，堅持運動也是很重要的一環，此外，她上完zumba課程後，都會喝上一大杯乳清蛋白粉配無糖豆漿，直接當作晚餐解決，她痛苦到直呼：「只要是人類的食物我都很想念。」笑稱減肥結束後要大開吃戒、享用麻辣火鍋。

影片中，楊丞琳提到自己愛去媽媽家串門子，兩人會窩在一直看綜藝節目，防疫期間，出門除了必備的口罩之外，還會帶著媽媽特別準備的酒精，她表示，平常本來就會時時提醒自己不要摸臉，因為擔心容易細菌感染，這段期間更是加強留意自己的衛生習慣，勤洗手就對了。她自認是個不愛講電話或視訊的人，反而喜歡透過文字來聯繫朋友，平常若是沒有工作的話，就會珍惜一個人的時間；「RaiNie’s Vlog」於17日晚上6點在YouTube上線。

楊丞琳推出個人頻道「RaiNie’s Vlog」。（環球音樂提供）

(中時 )