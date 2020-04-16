台灣防疫優秀，繼14日後再度0新增！中央流行疫情指揮中心表示，國內今天無新增確診病例，讓國人為之振奮。資深媒體人黃創夏則大讚「亞太救命中心再穩固」。

中央流行疫情指揮中心表示，國內16日無新增確診病例，昨天新增962例新型冠狀病毒肺炎相關通報，截至目前累計50,703例（含47,407例排除），其中395例確診，分別為340例境外移入及55例本土病例。確診個案中6人死亡，155人解除隔離，其餘持續住院隔離中。

黃創夏稍早在臉書指出，台灣成為「亞太救命中心」，並替防疫人員和口罩國家隊加油。然而，中央流行疫情指揮中心剛宣布今天又是0確診，黃創夏大讚「亞太救命中心」再穩固！不過他也提及，歐美日韓丶世界各地常年在外的台灣人統統跑回來，如何防範？真的要給他們免費檢測治療服務嗎？

網友則紛紛表示「雖幫不上忙，但與有榮焉」、「防疫不鬆懈」、「如果在亞太救命中心裡面成立「疫情警報發佈中心」，則其功能將更強大。接納世界上有意願參加的所有國家，保證比WHO更受青睞」、「台灣這麼小，卻付出這麼多，世界各地捐款送口罩」、「趁著疫後，將醫療衛生產業，衝到領導地位」。

(中時電子報)