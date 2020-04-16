世界衛生組織（WHO）昨天記者會上有專家提到他在今年2月和4月15日有跟台灣科學家、公共衛生人士交換意見，今天中央流行疫情指揮中心例行者會上，專家諮詢小組召集人張上淳也證實了此事，表示在通話中我方得知了一些WHO未在網頁上公開的資訊，也向對方表希望參與WHO疫苗研發小組的意願。

張上淳指出，昨天的電話中，由WHO的專家和法律顧問跟我方討論，其中有全球的疫情狀況的簡報，我們也分享過去做的事情給他們參考，他們也對我方好奇，想知道我們防疫是怎麼做這麼好的。

張上淳說，我們也表達希望參與更多WHO活動，目前我們有參與WHO的2個專家小組電話會議，但少了疫苗研發部分，希望在那方面的專家小組也可以參與，當然對方沒有立刻答應，表示會帶回去研議，而我們也表達願意跟各國分享疫情控制狀況。

被問到這次和WHO對話，對未來防疫、疫苗研發有何幫助？是否提及未來可能的對話時間？

張上淳回應，這次對話大約1小時，讓彼此更加了解，雖然他們報告的資料，多數在WHO網頁都已呈現過，但我方專家也有多詢問網站上沒有的內容。此外，WHO也透過這次的說明，更了解台灣的狀況，其中的對話也都是專家間可互相了解的，也希望未來能有更多的參與。

張上淳進一步指出，尤其是我國這麼好的防疫成果與經驗，不應只對單一專家分享，若可以在更正式的場合與更多國家分享，可以讓更多人學到我們的經驗和成果。期待WHO能讓我們參與更多正式和技術會議，並有機會做報告分享，但本次對話中沒有提到接下來對話的頻率。

(中時 )