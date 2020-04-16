繼7-ELEVEN推出振興優惠券後，OK超商宣布，即日起至4月28日推出「OK福利券」振興優惠，有美式／拿鐵咖啡第2杯10元、茶葉蛋第2件半價、餐點組合省10元，以及多項暢銷商品買1送1起，如牙刷、瓶裝水、飲品、零食、濕紙巾等，且強調全面採無紙化發行，民眾可至OK超商官網下載「OK福利券」於手機後，直接到門市出示即可。

OK表示，此次推出的「OK福利券」振興優惠方案，精選27款經典暢銷商品，如「泰山冰鎮檸檬紅茶650ml」、「金車麥根沙士麥根風味585ml」、「初鹿牧場牛奶雪糕」，以及經典零食「可樂果豌豆酥原味／酷辣」、「北海鱈魚香絲」，還有防疫保健類的「白蘭氏雙認證雞精68ml」、「葡萄王益菌王顆粒3包入」等，都納入「OK福利券」優惠中，最低5折起。

此外，OK門市現煮咖啡及多項鮮食也有優惠，例如「大杯醇品美式咖啡」第2杯10元，平均每杯22元；「五香茶葉蛋」第2件半價，平均每顆7元；還有鮮食「新紅燒牛腩燴飯」及「炭火燒肉炒麵」也祭出搭配指定飲品的組合優惠價。

另外，網路討論度高的OK明星商品哈燒熱點「香酥棒腿」、「經典葡式蛋塔」，兩者合購組合價現折10元。OK表示，要讓民眾從飲品、正餐、宵夜都能享優惠，越吃、越省錢。

(工商 )