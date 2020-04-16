《國際金融》救經濟 菲律賓央行降息2碼 15:402020/04/16 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 菲律賓央行周四宣布降息2碼（50基點），以提振受新冠肺炎疫情重創的經濟。 此為菲律賓央行今年以來第三度降息，使隔夜附賣回利率降至歷史新低2.75%。該央行在2月降息1碼，在3月降息2碼，下次的貨幣政策會議訂於5月21日召開。 該央行總裁迪奧克諾（Benjamin Diokno）將這場大流行病稱之為「一生難得一見」的危機，並已表態有必要進一步降息，因為菲律賓與許多國家一樣，正面臨新冠肺炎大流行對經濟與公衛造成的重大衝擊。 (時報資訊) #降息 #菲律賓央行 #國際金融 #救經濟 #基點 也許您會感興趣 推薦閱讀 英國Q2GDP恐萎縮30％ 有官員呼籲：放鬆管制救經濟 09:322020/04/13 兩岸 《國際金融》憂疫情衝擊不明 美股期貨下挫 10:012020/04/13 財經 元大攜手逢甲 打造國際金融人才 04:102020/04/14 企業經營 《國際金融》財報季開鑼前 美股期貨走高 15:572020/04/14 財經 人民幣中間價微升4個基點 10:212020/04/15 財經 人行加碼放水 MLF投放千億 利率再下調20個基點 10:412020/04/15 財經 人行釋寬鬆信號 降MLF操作利率20基點 16:002020/04/15 兩岸 組顧問團 川普救經濟 力邀庫克助陣 04:102020/04/16 全球財經 人行寬鬆政策料將加碼 04:102020/04/16 全球財經 人民幣中間價貶312個基點 人行連11日暫停逆回購 10:402020/04/16 財經 財經熱門新聞 1字頭快了！油價又狂崩 川普出手敗給… - 財經 狂噴1900點…台股V到底？散戶操盤緊盯4件事 - 財經 歡慶「零」確診！全家商品預售咖啡第二杯0元 - 財經 - 工商 新iPhone SE成最強孝親機？網友曝致命缺點 - 財經 台積電Q1獲利創歷史新高 每股賺4.51元 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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