菲律賓央行周四宣布降息2碼（50基點），以提振受新冠肺炎疫情重創的經濟。

此為菲律賓央行今年以來第三度降息，使隔夜附賣回利率降至歷史新低2.75%。該央行在2月降息1碼，在3月降息2碼，下次的貨幣政策會議訂於5月21日召開。

該央行總裁迪奧克諾（Benjamin Diokno）將這場大流行病稱之為「一生難得一見」的危機，並已表態有必要進一步降息，因為菲律賓與許多國家一樣，正面臨新冠肺炎大流行對經濟與公衛造成的重大衝擊。

(時報資訊)