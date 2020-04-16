新冠肺炎疫情影響民生經濟，餐飲業首當其衝。開發金(2883)旗下凱基銀行攜手智慧餐飲科技公司iCHEF打造「餐廳貸2.0」企業融資及「頭家速還金」個人信貸等兩大專案，幫助不同營業規模的餐廳業者運用iCHEF後台營運數據，快速取得最高額度300萬元的餐廳貸資金。同時，針對營業額較去年同期衰退15%以上的iCHEF合作餐廳，凱基銀行將協助其無須另外提具營業衰減證明，輕鬆申請「經濟部紓困及振興方案」。凱基銀行期盼善用數據分析及金融科技，幫助微型企業持續營運、照顧員工，安度非常時期。

凱基銀行總經理曹慧姝表示，凱基銀行自許成為「普惠金融的實踐者」，考量新冠肺炎疫情對經濟的衝擊來得突然，許多自營商家恐怕應變不及，因此凱基銀行特別投注人力與管理成本，研究如何運用數據分析科技，讓不同營業規模的餐廳均能便利且迅速取得資金。

首先，即日起針對iCHEF旗下近7000家合作餐廳宣導「經濟部紓困及振興方案」，幫助今年一月起連續二個月平均營業額，較去年同期或去年十二月以前六個月平均營業額減少達15%的餐廳，申請政府的營運週轉紓困資金。只要提具支付員工薪資及房租證明，額度最高500萬，利息1.845%，前6個月利息由政府補貼，最高補貼5.5萬，貸款期限最長3年。餐廳業主無須提具「營收衰退15%」的書面證明，凱基銀行將使用iCHEF平台上的數據資料，作為審核紓困貸款之證明文件。

至於目前經營穩定的餐廳，雖無法申請經濟部紓困方案，但只要年營收新台幣500萬元(含)以上且與iCHEF合作，即可向凱基銀行申辦「餐廳貸2.0」。無須準備證明文件，在iCHEF平台提出申請，五秒即完成預核，並有專人拜訪餐廳主協助完成後續手續。周轉金需求最高額度100萬元，展店需求最高額度300萬元，原則上5個工作天即可完成核貸。

凱基銀行預計5月初針對年營收未達500萬，但月營收在新台幣20萬以上的iCHEF合作餐廳，推出「頭家速還金」個人循環信貸。同樣免自行提供財力證明、免開辦費，提供一筆備用金可隨借隨還，最高額度45萬元，動用以日計息，每萬元一天利息2.5元起，從申請到對保全部流程於線上完成，3天內可快速核貸拿到資金。至於月營收在新台幣20萬以下的小店家老闆，亦可申請「小額速還金」，擁有一筆可隨借隨還的額度，以解短期資金需求的燃眉之急。

iCHEF共同創辦人程開佑表示，對於習慣收現金的小餐廳來說，過去很難向銀行借錢，且貸款資訊的混亂與複雜，忙於生計的餐廳主通常沒時間蒐集瞭解。所以iCHEF希望透過與凱基銀行的合作，利用iCHEF後台營運數據提供餐廳主實質貸款協助。建議小餐廳可以把握此期間善用科技進行轉型，重新思考商業模式，為下階段成長預作準備。

(時報資訊)