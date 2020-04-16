為了因應目前桃園機場這個慘況，據了解交通部長林佳龍已經批准先關閉2個航廈共20個登機門使用，來減少桃機的日常開支，部分登機門目前已始施工。（陳麒全攝）。

為了因應目前桃園機場這個慘況，據了解交通部長林佳龍已經批准先關閉2個航廈共20個登機門使用，來減少桃機的日常開支，部分登機門目前已始施工。（陳麒全攝）

受到新冠肺炎疫情的影響，全球經濟產業受到巨大衝擊，尤其是航空、觀光旅遊等相關產業。因各國為了防堵境外移入個案，嚴格管制入出境旅客措施，更是讓航空業叫苦連天，連帶的國際機場的旅客數也是持續探底，桃園機場14日入出境只有669人次，而且第一航廈入境人數竟然已經歸0，還不到去年平均每日13萬3000人的旅運量的0.5％，創41年來史上最慘紀錄。

中央流行疫情指揮中心3月19日0時起禁止外籍旅客入境，桃機的旅運量就從當時每天1萬餘人持續下滑，3月29日2474人打破SARS期間旅客量最低紀錄，4月4日首度跌破千人大關降到961人，14日更降到669人，而且第一航廈入境人數竟然已經歸0。

為了因應目前桃園機場這個慘況，據了解交通部長林佳龍已經批准先關閉2個航廈共20個登機門使用，來減少桃機的日常開支。桃機的公務部門，除了防疫緊繃的疾管署外，其他單位都藉此機會進行內部訓練；民營業者除了以無薪假或是鼓勵員工休假來縮減人事費用支出外，還有部分商家貼出公告暫停營業到6月底，或時縮短營業時間。少了入出境的旅客，免稅業者只能被迫將商品補稅後，再移至管制區外特賣，降低庫存壓力。

對於關閉登機門減少桃機開支的方案，桃園國際機場產業發展協會常務理事詹成吉表示，實際上部分登機門及報到櫃台都已經在施工，不知道關閉登機門會對營運成本有何助益？至少對商業設施來說，沒有什麼幫助，區段關閉還是沒有旅客，也就是沒有生意，業者照顧員工的壓力非常大。

詹成吉說，桃園機場是嚴重受到疫情影響的經濟重災區，業者透過法律跟政府簽訂合約，每年桃機上繳給政府的200多億元中，業者繳交約108億的權利金跟租金，佔了機場收入的47％，簽了約理當受到政府保障。這個月開始已經發生一天不到1000次的旅運量，但簽約當時預估年旅運量約4千8百萬人次，每天要有131500人次，現在13萬人不見了，連1500人次都不到，這樣怎麼照顧公司的員工？員工上班看到沒有旅客沒有業績也人心惶惶，不知道工作能持續多久，業者只能先努力撐下去，在不裁員的情況下，把員工移到別的地方服務，希望政府能重視。

對於關閉部分登機門如何實施，桃機公司表示，會跟業者溝通，目前正在開會研擬具體的措施。

(中時 )