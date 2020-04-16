潛入基隆市政府的慣竊遭逮，經過警方詳查後，發現該男子前晚竟剛偷過海大。（基隆市警察局提供／吳康瑋基隆傳真）

基隆市政府社會處15日傳出遭竊賊闖空門，終於在16日中午遭逮，警方指出，李姓竊賊沒走大門，而從未上鎖的窗戶爬入，並且當時正門的鐵門在晚間都會拉下，所以李姓犯嫌是從停車場旁的吸菸室兩扇門的上、下方空間像「蜘蛛人」一樣爬入市府大樓內，伺機行竊。

警方指出，該犯嫌李姓男子，為74年次，並在去年12月才剛因竊盜案出獄，李男未婚，缺錢沒工作，在14日上午5點多天還沒亮，就到海洋大學綜合大樓辦公室竊取一個筆電和1500元，得手不久就被警方查獲，隔天15日凌晨3點多又到市府社會處犯案，

基隆市警局長詹永茂指出，在第一時間成立專案小組後展開調查，並由鑑識單位積極篩選、比對現場相關證物及採證，並請刑事警察大隊全力支援基隆市警察局第二分局，在最短時間破案，以安民心。

警方指出現在正值防疫期間，相關單位百忙時刻，李嫌竟趁趁機偷溜進市府行竊，讓警方在調閱上百支監視器後，才由正濱所所長傅培維指認出，該嫌藍白拖鞋，極度熟悉，認為可能是慣犯所為，經歷徹夜不眠不休的努力，終於於16日向基隆地檢署聲請拘票，將轄區內曾經被逮捕過的慣犯李嫌緝捕歸案。

基隆市警察局呼籲，現在正是全民動員抗疫的關鍵期間，警方絕不容許有違法違序之行為發生，必將兼顧防疫及治安工作，全力集中偵查能量，不讓歹徒趁疫搗蛋。

(中時 )