美國國務院15日在一份軍控報告中宣稱，有跡象顯示，中國有可能在羅布泊等地進行秘密且低當量的小規模核實驗。對此，中國外交部發言人趙立堅表示，我們注意到有關的報告，近年來美國每年都炮製所謂的軍控遵約報告，擺出一副裁判和法官的姿態，對他國軍控和防擴散政策指手畫腳、說三道四，並將自己標榜為模範，這完全是顛倒黑白、倒打一耙。

趙立堅說，中方一向認為軍控、防擴散等領域相關條約和機制是維護國際和平、安全與穩定的重要支柱，理應得到遵守和執行。中方一貫本著負責任的態度，認真履行自身承擔的國際義務和承諾，堅定致力於多邊主義，積極開展國際合作，為維護國際軍控與防擴散體系，維護國際和平安全作出了重要貢獻。對此，國際社會自有公論。

「美方對中國的指責完全是捕風捉影、子虛烏有、不值一駁」，趙立堅說，反觀美國近年來在軍控和防擴散領域奉行美國優先，一再毀約退群，倒行逆施不斷。「例如退出《中導條約》、《伊核問題全面協定》，撤銷簽署《武器貿易條約》，獨家阻擋《禁止生化武器公約》核查議定書談判，迄未完成庫存化學武器銷毀，全方位提升軍力，嚴重破壞全球戰略平衡與穩定，阻礙國際軍控與裁軍進程，受到國際社會普遍譴責，根本沒有資格以裁判和法官自居。」

趙立堅指出，我們奉勸美方反躬自省，停止對其他國家說三道四。

(中時 )