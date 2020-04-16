中央流行疫情指揮中心今（16）下午帶來好消息，宣布台灣二度單日「零確診」，全家便利商店隨即發布，為感謝台灣防疫英雄守護台灣，以及全體台灣民眾集體努力的防疫成果，全家將於今（4/16）下午16:00至23:59分止，在全家APP商品預售平台推出「指定咖啡第二杯0元」活動，預料又將引起一波搶購潮。

全家表示，消費者只要使用全家APP商品預售購買，就可享有大杯經典熱拿鐵（原價55元）、大杯經典熱美式（原價45元），同商品第二件0元優惠，每位會員限購一組，一起集氣邁向日日零確診！

(工商 )