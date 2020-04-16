歡慶「零」確診！全家商品預售咖啡第二杯0元 15:522020/04/16 工商 劉馥瑜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 全家挺台灣零確診，將於今（4/16）下午16:00至23:59分止，在全家APP商品預售平台推出「指定咖啡第二杯0元」優惠活動。（圖／全家提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央流行疫情指揮中心今（16）下午帶來好消息，宣布台灣二度單日「零確診」，全家便利商店隨即發布，為感謝台灣防疫英雄守護台灣，以及全體台灣民眾集體努力的防疫成果，全家將於今（4/16）下午16:00至23:59分止，在全家APP商品預售平台推出「指定咖啡第二杯0元」活動，預料又將引起一波搶購潮。 全家表示，消費者只要使用全家APP商品預售購買，就可享有大杯經典熱拿鐵（原價55元）、大杯經典熱美式（原價45元），同商品第二件0元優惠，每位會員限購一組，一起集氣邁向日日零確診！ (工商 ) #全家 #預售 #第二杯 #零確診 #APP 也許您會感興趣 推薦閱讀 振奮！闊別25天 國內今日零確診 14:272020/04/14 生活 陳時中參拜媽祖 祈求疫情維持零確診 10:322020/04/15 生活 零確診後生意也歸零 江浙餐廳今最後一夜 10:542020/04/15 生活 日媒揭台灣零確診原因 網驚：太神奇了 11:192020/04/15 生活 昨天零確診 陳建仁：看到疫情管控的一線曙光 17:192020/04/15 政治 下載工商時報APP 填問卷送好禮 04:102020/04/16 產業特刊 零確診激勵觀光 股匯齊揚 04:102020/04/16 財經焦點 今再零確診 尚有2例本土無感染源高度關注 14:262020/04/16 生活 圓山飯店點燈ZERO賀零確診 羅友志另類解析！ 14:362020/04/16 政治 連續一周零確診酷碰券上路 陳時中：不反對民眾正常生活 15:062020/04/16 生活 財經熱門新聞 2月爆疫情…陸狂買美債！專家驚：太詭異 - 即時 救命藥慘摔！瑞德西韋陸臨床喊卡 他驚爆內幕 - 即時 狂噴1900點…台股V到底？散戶操盤緊盯4件事 - 財經 1字頭快了！油價又狂崩 川普出手敗給… - 財經 驚…現金是垃圾？謝金河拿巴菲特打臉金融大咖 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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