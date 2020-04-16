大陸商務部新聞發言人高峰16日表示，整體來看，儘管新冠肺炎疫情對在大陸的外資企業造成一定影響，但大陸沒有也不會出現大規模外資撤離情況。外國投資者持續看好大陸，在大陸長期經營發展的信心和決心沒有改變。

新浪財經報導，據大陸商務部監測，目前在大陸的外資企業復工復產率穩步提升。對全大陸8,700多家外資重點企業的調查顯示，截至4月14日，復產率超過70％的企業占72.8％，較上周提高0.9個百分點。

高峰16日在商務部記者會中表示，從短期來看，疫情對世界經濟和全球產業鏈產生重大衝擊。在目前形勢下，全球應該加強合作，維護包括醫療物資在內的重點產業鏈的安全。

另一方面，高峰表示，下一步，大陸商務部將會同相關部門，建立大陸國家數位服務出口基地所在省市制定實施方案，研究推出具體支持政策，加快服務出口數位化轉型，培育數位服務出口新主體，積極推動數位服務行業擴大對外開放。

(工商 )