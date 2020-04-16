防疫期間，所有旅展都取消，麗寶集團今年歡度40周年，特別自4/20至5/20舉辦麗寶聯合線上旅展！包括福容大飯店「聯合住宿券」買10送1，再贈價值2,000元的餐飲抵用券；麗寶樂園渡假區推「999元買探索季卡送馬拉灣暢遊」優惠，3個月內不分平假日，無限次暢遊探索世界、馬拉灣。

此外，麗寶樂園渡假區內的麗寶福容大飯店，再推明星商品「雙人麗寶假期」6,999元，包含精緻雙人房住宿一泊一食，搭配4張饗樂券，加碼再送800元渡假區禮券。

麗寶國際賽車場Sodi卡丁車+VR套票，旅展下殺650元；「麗寶樂園渡假區饗樂券」券票期長達1年，遊客可自由搭配使用場域，每張饗樂券等同於探索世界/馬拉灣門票一張、密室逃脫雙人體驗，或馳騁原裝進口雙人CRG卡丁車，還可品嚐順園日式料理套餐，或是「福粵樓」套餐。

此外，麗寶樂園渡假區線上旅展首度推24H限時商品，每周四上午12點至隔天中午12點，麗寶樂園官網商城將推出限時超殺價，最低下殺3.5折起，有雙人摩天輪、卡丁車、密室逃脫套餐，還有神秘商品等著網友來搶購。

(工商 )