南投縣國姓鄉北港村，15日晚間發生互歹徒侵入民宅，綑綁林姓老翁，並洗劫現金3萬5000元，強盜案消息傳出，讓純樸的山間蒙上陰影！埔里警分已經成立專案小組，全力追緝歹徒中。

76歲的林姓老翁，平日與女兒同住三合院，案發當天，他一如往常到附近寺廟和朋友下棋、泡茶，傍晚時回家，但女兒工作還沒有下班回家。

當時，他停好機車，進到客廳時，臉部蒙面、穿著帽T的歹徒突然現身，持菜刀將林姓老翁制伏，還將他的雙手綑綁，臉和嘴巴也被蓋住；歹徒在屋內搜括現金3萬5000元，因為林姓老翁的左手腕被菜刀割傷，歹徒還以衛生紙幫他止血，然後逃逸。

林姓老翁在歹徒離去後，才自行掙脫並向警方報案；警方據報趕到現場，發現房子內血跡斑斑，先將老翁送往埔里基督教醫院急救，老翁經治療後已無大礙，並由居住在外地的子女接回同住。

埔里警分局已成立專案小組，並在現場蒐證，全力追緝歹徒。

(中時 )