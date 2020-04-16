曾任總統府憲兵211鐵衛營女憲兵的板橋派出所員警林景云，今(16日)上午執行巡邏勤務，發現一輛白色自小客車形跡可疑，林員上前攔查時卻加速逃逸，一路橫衝直撞還逆向，最後被林員逼近窄巷內動彈不得，最後車上2名男子林員與同袍上銬逮捕，在車內搜出海洛因、安非他命、一粒眠、咖啡包及毒糖果等各式各樣毒品，彷彿毒品行動宅配車。

前總統府211鐵衛營女憲兵林景云從警，上午飛車勇擒2毒蟲。(戴志揚翻攝)

「支援支援!中正公館路口」無線電傳來急促呼叫聲，上午板橋派出所員警林景云與同仁巡邏經過中正路及公館街時，發現前方一輛白色自小客車形跡可疑，員警用警用小電腦清查，發現車主前科累累，於是上前示意停車受檢。

前總統府211鐵衛營女憲兵林景云，目前擔任板橋派出所警員，上午飛車勇擒2毒蟲。(戴志揚翻攝)

「先生麻煩靠邊停車，出示行照駕照」，當林員上前示意受檢時，郭姓駕駛佯裝配合，卻在綠燈後油門一踩，急衝出去，林員見狀也立刻上前追捕，自小客車沿途逃竄，不但闖紅燈還逆向，讓人看了捏把冷汗，最後逃到金華街巷弄內，因前方一輛計程車擋住通道，2名員警才上前拔槍喝斥，要求駕駛下車受檢。

林員等在車內搜出各式各樣的毒品，懷疑2人根本是開車載運毒品，車上不但有海洛因、安非他命、一粒眠、咖啡包、毒糖果等各式毒品，大白天開車運毒，行徑相當囂張。

據了解，這名英勇的緝毒女警今年才27歲，從警前曾擔任過憲兵211營鐵衛營女憲兵，戍衛過中樞總統府，考上警察特考，從憲兵保護元首，搖身一變成為保護人民安全的警察，她也相當喜愛她的工作，在派出所的績效相當好，身手矯健的她，可以掠倒身高比她還高大的男生不是問題。

這2名毒蟲儘管被搜出毒品，最後還是推來推去，讓員警看了也傻眼，而其中一人養的鬥牛犬，更在警局內不停發抖，似乎也看不下去主人吸毒，最後二人都被依毒品罪送辦，員警也要深入追查毒品來源。

(中時電子報)