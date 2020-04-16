自今年1月台灣出現第一個確診案例以來，許多防疫人員日以繼夜投入防疫工作，力阻疫情在台灣擴散，隨著受檢人數的增加，防疫人員的辛勞也與日俱增。蝦皮購物以持續的行動向防疫人員致敬，繼日前提供萬組折扣碼給全台醫療人員後，特別再提供200萬購物金予衛福部的防疫人員以表謝意，並邀請衛生福利部附屬醫療及社會福利機構管理會王森稔副執行長代表發放，希望能在疫情嚴峻的時刻以最真誠的感恩溫暖社會。

蝦皮購物策略暨數據分析總監梁日威表示：「非常感謝衛福部在防疫中的部署、第一線防疫人員的付出，從今年一月開始為防疫付出的努力我們有目共睹，蝦皮購物提供兩百萬購物金向衛福部醫療院所的防疫人員獻上感謝，希望為前線的抗疫夥伴加油。」

衛生福利部附屬醫療及社會福利機構管理會王森稔副執行長分享：「自疫情發生以來，台灣的防疫人員都投入防疫，非常的辛苦，在這邊也呼籲民眾要遵守防疫的政策、保持社交距離；這段期間非常謝謝許多企業站出來，出錢出力、提供各種實質防疫物資支援或是對醫護致謝，也感謝蝦皮購物提供的購物金，一起為防疫人員打氣。」

自今年一月底疫情之初，蝦皮購物便全力配合政府防疫政策，同時企業內部「超前部署」採取諸多防疫措施，如實施員工分組在家辦公、提供防疫宅家補助金鼓勵員工取消海外旅遊等，並善盡企業責任，積極響應政府紓困政策，無論是農委會的臺灣農產嘉年華或實體店面轉型方案，蝦皮購物皆整合資源予以協助。

(中時電子報)