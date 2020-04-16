新冠狀病毒疫情造成的經濟衝擊打壓投資人信心，隔夜美股表現疲弱，受此波及，由銀行股與汽車股帶頭下挫，周四日經225指數收跌1.33%，為19,290.20點。日經波動率指數上升8.6%，為39.36。

東證一部指數收跌0.82%，為1422.24點，33大類股普遍走低，海運、運輸設備與有色金屬等對景氣變動高度敏感的周期性類股表現最疲弱，分別收跌2.39%、2.37%與2.27%。

受美國同業大跌影響，銀行股下挫，三菱日聯金融集團跌2.09%，三井住友金融集團跌2.65%，瑞穗金融集團跌3.31%。

豐田汽車宣布，受新冠肺炎疫情影響，旗下在日本的18座汽車工廠將減產，股價收跌2%。日產汽車、本田汽車與馬自達分別下挫4.06%、3.84%與5.17%。

軟銀集團宣布在3月底買回160億日圓自家股票，股價逆勢上漲2.24%。

(時報資訊)