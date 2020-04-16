在美國政府與大陸正就新冠病毒疫情相互指責之際，美媒再次報導3個月前曾在大陸流傳的消息稱，有多種不同消息來源都指證，新冠病毒源自武漢一家實驗室，美國總統川普總統則對此回應，美國政府正在進行徹查。

《美國之音》指出，發出這則報導的是一向力挺川普的《福斯新聞》，該媒體根據多位消息人士提供的訊息報導說，病毒試驗不是大陸生化武器專案，而是科研工作的一部分，目的是要證明大陸在識別和抗擊病毒方面並不比美國差。

報導說，這些消息人士聽到過有關大陸官方在早期採取的行動的簡報並看到了相關材料。材料內容詳細說明了實驗室人員從疫情初期試圖加以控制，但大陸官方曾表示病毒源頭來華南海鮮市場，後來大陸媒體上又出現疑似出自美國與義大利的說法，目的是為了轉移視線。

《福斯新聞》引述消息人士的話說，這可能是「歷來代價最大的政府掩蓋行動」，消息人士相信，病毒是由蝙蝠傳給人的，「零號患者」是實驗室工作人員，後來接觸了武漢社會人群。

周三的白宮記者會上，《福斯新聞》向川普提出此一病毒來源問題稱，美國政府現在有高度信心認為，雖然冠狀病毒是自然產生的病毒，但它來自武漢一家病毒實驗室，因為其安全措施鬆懈，導致實習生被感染後傳播開來，並在武漢華南海鮮市場擴散開來。美國政府所掌握的消息與此是否相符？

川普答稱，是有這些消息人士，這些說法越來越多，美國正在為此一可怕的狀況進行徹底的調查。他還說，未曾與大陸國家主席談論此事，因為「很不合適」。

美國國務卿蓬佩奧隨後接受媒體採訪時表示，曾被問到武漢實驗室疑點時說，「我們知道病毒源自中國武漢，也知道病毒研究所離濕貨市場不遠。」大陸官方需要開誠佈公，説明病毒究竟如何傳播的。

美媒《華盛頓郵報》周二刊登專欄指出，疫情爆發兩年前，美國官員對該武漢病毒實驗室缺乏安全保護措施深感憂心，並為此向華盛頓發了兩次電文，指稱武漢病毒研究所進行的蝙蝠冠狀病毒研究構成如同SARS式的大流行病風險。而此一消息引起美國政府內部不少討論，未曾就此獲致結論。

(中時電子報)