「保護別人，就是保護自己」，近月以來因新冠肺炎肆虐，造成全球疫情大爆發，旺旺集團董事長蔡衍明及知名藝人蕭敬騰，本著「共同防疫，一起加油」的互助精神，在嚴峻艱難之時貢獻己力，將旗下防疫產品「水神」，捐贈給全球各地，期望社會各界攜手同心，守護生命健康。

「雙手是防疫的最後一道防線」雨神x水神防疫廣告 全球首播

長期熱心公益、關懷弱勢族群的知名藝人蕭敬騰，原來就是水神的長期愛用者，早在十年前就開始使用，這次也擔任公益大使，攜手旺旺集團共同捐助防疫物資，出錢、出力回饋社會，為水神拍攝防疫公益廣告，病毒無所不在，提醒民眾當心病毒從口入，在做任何動作之前，隨時隨地噴水神，因為「雙手，就是防疫的最後一道防線」。

此次記者會主持人黃子佼，四月初出席公益活動，親自探訪及贈送防疫物資箱給獨居的弱勢長者，讓他們能有充足物資度過疫期，而防疫物資箱中也特別放入水神抗菌液，維護長者健康不遺餘力。

公益捐助超前部署 水神搭起防疫網守護全球

農層年前疫情初爆發，第一時間蔡衍明董事長即宣布把水神生成製造機，全數以捐助提供給第一線的防疫人員。一月中旬春節返台人潮湧入，機場全面警戒，水神接獲需求並免費提供設備，協助海關防疫，守護家門。

年後爆發口罩荒，酒精更是一瓶難求，水神隨即於二月四日開放全台9家站，讓民眾免費領取抗菌液。一個善念拋磚引玉，帶動政府單位、民間企業醫療機關、學校、村里長共同投入防疫，一下子全台超過350個水神補給據點，讓台灣不至於因物資缺乏，而產生防疫漏洞。

自疫情爆發至今，水神已送出超過1萬5千頓的抗菌液，相當於5000萬瓶300ml的酒精協助防疫，秉持「保護別人，就是保護自己」的初衷，公益之路繼續向前行，旺旺集團董事長蔡衍明攜手蕭敬騰，預計共同捐贈200萬瓶600ml瓶裝水神(市值1億台幣)給中低收入戶和弱勢團體，大陸捐贈也同步進行，因為「健康不是有錢人的專利」，讓他們不會因為防疫物資不足或不好取得，而缺少保護，水神會盡力協助供應他們對抗疫情。

感謝這次受贈單位，包含各縣市政府代表及慈善公益團體親臨現場，一起共襄盛舉。國際疫情仍然嚴峻，水神也將持續送達美國、日本、新加玻、越南、印尼，讓防疫物資更充足便利、更好取得，期望在這艱難的時刻，一起為世界盡心力。

水神小百科:水神就是「微酸性電解次氯酸水」，2007年由日本引進技術，製程以食品級盈酸經電解槽電解產生，pH值5.0-6.5最近人體PH，與病毒細菌作用後就會還原成水，日本北里大學生命科學研究所與環境科學研究所實驗證明，其完全不含鈉且溫和無刺激、無殘留所以非常環保，對人體和環境沒有任何危害。

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