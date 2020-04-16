前行政院祕書長林益世因財產來源不明罪判刑2年定讞，前年入監服刑，今天假釋出監，高院讓他以5000萬交保後免羈押且限制住居，裁定從今天起對他限制出境、出海8月。林益世3時40分許走出八德外役監，不發一語離去。

林益世3時40分許，戴著帽子、口罩，和其他出獄等4位民眾走出八德外役監，林益世隨即搭乘國產車離去。此外也沒有媒體認出林益世身分，也有媒體訝異，和之前形象差異甚鉅。

(中時 )