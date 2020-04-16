林益世假釋 戴帽、口罩離開外役監 16:012020/04/16 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 前行政院祕書長林益世（左二）因財產來源不明罪判刑2年定讞，前年入監服刑，今天假釋出監。（賴佑維攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 前行政院祕書長林益世因財產來源不明罪判刑2年定讞，前年入監服刑，今天假釋出監，高院讓他以5000萬交保後免羈押且限制住居，裁定從今天起對他限制出境、出海8月。林益世3時40分許走出八德外役監，不發一語離去。 林益世3時40分許，戴著帽子、口罩，和其他出獄等4位民眾走出八德外役監，林益世隨即搭乘國產車離去。此外也沒有媒體認出林益世身分，也有媒體訝異，和之前形象差異甚鉅。 (中時 ) #林益世 #八德 #媒體 #口罩 #假釋 #行政院祕書長 也許您會感興趣 推薦閱讀 新加坡總理夫人：Errrr... 李正皓：口罩不爽不要用 17:402020/04/12 政治 Errr大戰！李正皓引公文：台灣沒對不起新加坡 14:062020/04/13 政治 鼓勵男童勇敢戴 陳時中粉紅口罩上陣 00:512020/04/14 生活新聞 明起4至8歲小童立體口罩全面網購 14:152020/04/14 生活 明起可網購兒童口罩 北市議員籲國中小統籌配發 16:172020/04/14 政治 響應阿中部長粉色宣言 業者生產「櫻花粉」徵用口罩 16:192020/04/14 生活 響應阿中部長粉色宣言 中衛生產「櫻花粉」做為徵用口罩 22:472020/04/14 財經 4～8歲小童口罩 今起全面網購 01:242020/04/15 生活新聞 陸口罩日產能達2億片 04:102020/04/15 財經焦點 新冠病毒可在衣物上活多久？最恐怖的竟是醫用口罩 10:392020/04/16 生活 政治熱門新聞 台北市長最新民調出爐！網一看驚呆：他2022無敵 - 政治 滿意蔡政府這項紓困嗎？江啟臣「最新民調」一面倒 - 政治 台買廣告登紐時反擊譚德塞 網友最新評價曝光！ - 政治 韓被爆請辭？藍營人士揭秘辛 - 政治 高嘉瑜「為這事」遭黨重罰...網一句話怒嗆民進黨！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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