巴西足球巨星、兩屆「世界足球先生」羅納狄紐（Ronaldinho，即小羅納度之意），上個月和哥哥羅貝多（Roberto Assis）因為持假護照嘗試入境巴拉圭遭捕，入獄32天後支付160萬保釋金後出獄，但仍必須住在警方安排的飯店繼續接受調查，下榻飯店遭外國媒體揭露，是一晚要價350美元的豪華套房。

小羅和哥哥持假護照入境巴拉圭，警方目前朝犯罪組織與洗錢方向偵辦，兩人還要等審判的日期確定，因此暫時無法回巴西，必須留在巴拉圭交保限制住居，美國ESPN指出，40歲的小羅跟哥哥住在距離巴拉圭總統府幾個街區一間殖民地風格的飯店，兩人各住一間套房，可以利用飯店的室外設備，像是游泳池、足球室。

飯店經理耶格羅斯（Emilio Yegros）透露：「昨天警方給小羅兄弟倆買了一顆標準足球，飯店這邊也佈置了一個長30公尺、寬15公尺的房間，讓小羅可以練習盤球技巧。小羅看起來狀態不錯，臉上總是掛著笑容，跟他哥一樣，來到這裡第一天臉上表情就有變化，剛抵達時他倆都有點緊張，看起來壓力挺大的。」

消息來源告訴ESPN，小羅跟羅貝多每天都和家人通電話，小羅跟他的母親、朋友比他在監獄時更平靜，都希望一且趕緊落幕，讓他跟哥哥可以盡快回家。

(中時 )