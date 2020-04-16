日本女性藝術家●田千春的「WALL」表演錄像，透過人體血管呈現人與人間的障礙。（亞大提供／林欣儀台中傳真）

亞大現代美術館館長翁淑英介紹台灣畫家賴純純複合媒材作品「浪開花」。（林欣儀攝）

呈現當代思潮下女性創作者的本我、自我與超我意識，亞洲大學現代美術館舉辦「藝識流淌」特展，邀請來自世界5國、共14名女性藝術家，分別以油畫、水墨、膠彩等媒材創作，其中，日本藝術家塩田千春藉由人體血管、透過錄像裝置表達出人與人間的藩籬，引人深思。

長達4分多鐘的表演錄像「Wall」作品是塩田千春參與演出，亞大現代美術館館長翁淑英指出，其將象徵人體血管的管子以各種姿態纏繞在身上，暗喻「血液就是無形的牆」，而血統造成的家庭、種族與國籍則是人與人間最大的障礙與距離。

翁淑英說，此作品曾於日本森美術館展出，但當時只是個小螢幕展示，現代美術館特別放大尺度、更具震撼性。此外，台灣藝術家賴純純以複合媒材創作「浪開花」，透過抽象色調呈現出波光粼粼的太平洋，要引領民眾探索自我深處靈魂。

受矚目的還有當代藝術家薛保瑕創作，擁有深厚水墨畫基礎的她以東方美學視角審視抽象畫，其作品「轉煥現象」透過創作中色塊、充滿力道的線條與一個個圓點，呈現感性與理性間的掙扎。原住民藝術家安聖惠則以水果保麗龍套與水果籃框創作出燈飾，華麗外表下暗喻原住民在台灣社會的勞力付出。

翁淑英指出，「藝識流淌」以「藝術」與「意識」為策展概念，借以窺探女性藝術家從內運到超越自我的藝術樣態，展場分為行流散徙、沿流溯源、鋒發韻流、放任自流及浮翠流丹、流風餘韻共6大展區，展出者涵蓋不同世代的女性，透過創作呈現她們個人獨特風格。

此外，因應新冠肺炎疫情，現代美術館除實施入館實名制政策，也限制每展區每個時段不超過25人，並預計6月推出數位線上美術館，此展期將持續至10月18日。

(中時 )