警察配合防疫工作，中市第一警分局常年訓練先教穿防護衣。（警方提供／陳淑芬台中傳真）

防疫裝備穿脫順序要注意，否則反增感染風險！台中市第一警分局在常年訓練邀請專業護理人員到場指導如何穿戴防護衣及防疫注意事項。分局長孫太康16日表示，警方遇有居家隔離或檢疫民眾時，要做好防護措施、保持安全距離，才能提高執勤安全。

新冠肺炎疫情險峻，警察除維護治安、交通工作，還要配合里長、衛生局等單位進行隔離、檢疫對象訪視。第一警分局在常年訓練加入防疫課程，日前邀請澄清醫院護理長楊錦桂到場，指導穿戴防護衣及防疫注意事項，分局教官楊卓任也拍攝製作成防護衣穿脫教學影片。

楊錦桂強調，防護衣穿脫過程搞錯次序，反將大幅增加感染風險，穿上防護衣時，須先以乾洗手等酒精類消毒液作手部清潔；再戴上高效率口罩，並執行密合度檢點；由手部依序穿上隔離衣，將頸部及腰部綁帶綁緊，隔離衣開口在背後，要注意頸部及手腕等位置要綁緊；再戴上手套，要將手套拉上到完全覆蓋袖口。

楊錦桂指出，脫除順序則是先脫除手套，丟入垃圾桶；接著，解開隔離衣頸部及腰部綁帶打結位置，將隔離衣自頸部與肩膀位置緩緩脫除，內側面朝外，將污染的外側面捲包在內，丟入垃圾桶並消毒。

隨後，以消毒液做手部清潔；以未戴手套的手抓住耳架或頭帶，將護目鏡移離開臉部；移開固定於頭部鬆緊帶的口罩，不要碰觸到外側汙染面，以抓住鬆緊帶方式，將脫下的口罩丟入垃圾桶中；再以消毒液執行手部清潔，以完成消毒工作。

(中時 )