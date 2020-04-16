世界衛生組織（WHO）秘書處引用第2758號決議文回應台灣參與世界組織，再提一中原則；民進黨立委管碧今天表示，世衛惡意以「一中原則」回應台灣的參與，簡直胡扯，請外交部發動各國反對世衛秘書處惡意詮釋2758決議文！「譚德塞應該比照潘基文承認錯誤！」

管碧玲臉書指出，超級惡劣的譚德塞，拿出聯合國2758決議文，詮釋台灣是中國的一部分，並且用2005諒解備忘錄那一套，把台灣鎖進中國，「今之譚德塞，由如昔日潘基文，簡直胡扯」！

管碧玲還原2007年潘基文惡搞2758決議文，最後承認錯誤的過程指出，2007年3月，台灣透過友邦諾魯轉達盼加入「消除對婦女一切歧視公約」，聯合國秘書長潘基文回函稱，基於聯合國大會第2758號決議文，聯合國認為台灣為中華人民共和國之一部分，他無法受理以任何名稱代表中華民國（Taiwan）者簽署之加入書。

管說，2007年7月18日總統陳水扁致函潘基文，提出以台灣名義加入聯合國的訴求，7月23日遭到聯合國秘書處退回。因此在7月27日於美國加州，記者就此事問潘基文：為何拒絕台灣入聯申請？潘基文再度答稱，因聯合國大會2758號決議承認中華人民共和國是中國唯一的合法代表，而台灣是中國的一部分。

管碧玲說，對潘基文這種說法，美國立即反應，在8月向聯合國副秘書長發表九點聲明，表達美國拒絕接受聯合國要求各世界組織承認「無論從哪一點看，台灣是中國不可分割的一部分」。

管說，8月15日潘基文向美國駐聯合國代表承認：「聯合國祕書處不當詮釋2758號決議，並保證聯合國爾後不再犯同樣錯誤。」

管碧玲表示，今天譚德塞再這樣惡搞一次，外交部長立即回擊，除此之外，外交部要參照2007年美國的作法，趕快發動各國（包括美國）如法炮製，要請世界各國駐世衛代表處，向世衛表達他們不接受世衛秘書處這套詮釋。

她表示，世衛秘書處正式這樣出賣台灣的主權，惡解2758決議文，世界各國如果不出聲反對，對台灣傷害太大！譚德塞應該比照2007年的潘基文，承認對2758決議文做錯誤的詮釋。

她強調，「台灣在幫助全世界，也請全世界幫助台灣！我會立刻請外交部處理！」

(中時 )