台灣口罩外交，捐贈千萬口罩給歐美等國，多國收到後紛紛表示感謝，但德國政府收下後，非但沒有謝謝，甚至連「台灣」兩字都不願意說出口，讓該國的記者也忍不住怒罵，真是可恥！

根據德國媒體《每日鏡報》報導，台灣捐贈百萬片醫療口罩給德國，政府收下後，竟取消原訂的公開捐贈儀式，誇張行徑讓駐台德國記者也在臉書砲轟，收到口罩不但沒說謝，甚至連台灣兩字都不願意說，真是可恥。

台灣網友在臉書分享一則新聞影片指出，媒體提問「獲贈百萬片口罩卻不能公開宣揚，是否遭施壓？」德政府發言人賽貝特（Steffen Seibert）只說，感謝各國的幫助，卻絕口不提台灣。

該網友也說，直到記者質疑2位發言人「為何不提台灣？」德外交事務局發言人阿德巴爾（Maria Adebahr）才尷尬回應「對台灣的態度基本上並無改變。」讓原PO譏諷，「台灣二字就跟佛地魔一樣，德國政府發言人說不出口」。

(中時電子報)