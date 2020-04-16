中央發給防護衣，是大陸製。（取自TVBS截圖）

有醫師指出，收到的防護衣薄如蟬翼還有裂縫。（取自臉書）

有開業醫師近日收到由中央發給的防護衣，被批評薄如蟬翼，背部是空的，不但有裂縫，還是made in China。

台灣與美國在上月中旬簽署防疫聯合聲明，美國將為台灣保留30萬件防護衣原料。外交部北美司司長姚金祥今（16）日表示，15萬件防護衣的原料已經運抵台灣，剩下另一半還在規劃中。

美國為台灣保留30萬件防護衣原料，充實台灣防護物資，讓第一線醫護可以安心；台灣口罩產能足夠以後，也將每周提供10萬片口罩給美國，強化台美合作。

但有醫師在臉書指出，台南市醫師公會發給開業醫師的防護衣，薄如蟬翼而且還有裂縫，這種品質怎麼能夠出得了門呢？而且還是made in China。

而根據《TVBS》報導，醫師公會理事長陳相國親自示範說明，由於是一次性拋棄使用，所以比較薄，後面不是破洞，是利於穿脫的特別設計。

台南市衛生局醫事科長陳明旭接受TVBS訪問時表示，這批貨是從美國進口，疫情指揮中心供給第一線防疫人員使用，一定會確保它的安全無虞。

(中時電子報)