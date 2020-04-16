台香種苗董事長劉清尊(左1)帶領彰化縣長王惠美(右1)到廠區內參觀，劉清尊說國內種苗產業也受到疫情影響，外銷訂單也受到波及，他們只能咬牙苦撐，感謝縣長對彰化農業的關心，來幫他們加油打氣。(吳建輝攝)

彰化台香種苗股份有限公司有自己的生技檢驗室，透過接穗的血清檢定，建立無病毒的生產體系，提高嫁接存活率，因為產品穩定，才能掌握全國90％的供應量。(吳建輝攝)

彰化台香種苗股份有限公司的百香果種苗，占全國80％的供應量，董事長劉清尊更曾榮獲全國10大傑出專業農民神農獎的肯定，彰化縣長王惠美今日到台香參訪，由董事長劉清尊帶領，劉清尊說，國內種苗產業也受到疫情影響，外銷訂單也受到波及，他們只能咬牙苦撐，感謝縣長對彰化農業的關心，來幫他們加油打氣。

台香種苗場業務經理劉千臺表示，台香目前經營總面積達10公頃，百香果種苗培育最大的挑戰有兩個，一個是病毒病與頸腐病，但台香有自己的生技檢驗室，透過接穗的血清檢定，建立無病毒的生產體系，減少病毒感染，提高嫁接存活率，加上有氣象監控的溫室，專門培養抗病砧木，再做後續的嫁接等相關培育工作。

彰化縣長王惠美說，利用機會來了解農業疫情的狀況，像台香種苗本身外銷佔9成，像是大陸、越南以及泰國等等的東南亞國家，幫我們賺了非常多的外匯，這次疫情因為班機問題，受到影響，特別前來關心一下劉董事長，也希望能夠提供適當的協助。

台香種苗董事長劉清尊表示，目前遇到最大的問題當然就是運輸成本，受到疫情影響，航空公司班次減少，運費增加，政府雖有針對歐美線、東南亞線去做運費補貼，但是補貼的對象有限制，目前種苗業沒有相關運費補助。

台香種苗董事長劉清尊說，運費高漲成本他們要自己吸收，台香百香果種苗有90％是外銷，除非你要放棄外銷市場，不然只能咬牙苦撐，虧本也要繼續做，才能把這條辛苦經營的線拉緊，所以希望政府紓困方案能夠一視同仁，重視他們的權益。

(中時 )