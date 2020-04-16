全球疫情持續發酵，各公司、組織紛紛啟動遠距工作維持業務營運。為協助打造安全的遠距工作環境，思科16日宣布即日起提供四款資安產品的免費試用，試用期預訂為二個半月，希望藉以協同客戶打造安全的遠距工作環境。

遠距工作已經成為新常態，資訊安全成為遠距處理業務的必要關鍵之一。無論是企業或是教育界，商業機密與個人資訊皆有被嚴密保護的需要，資安風險成了業界最大的挑戰。

著眼於此，思科大中華區資深副總裁暨思科台灣總經理陳志惟表示，希望藉由簡捷安全的資安解決方案，可以讓遠距工作者免受資安風險的危害。

思科之所以會有提供免費資安產品試用的發想，主要是因為疫情發作以來，有愈來愈多的遠距工作者提出資安協助的需求。

思科表示，幾乎每周都會收到來自不同組織或公司的要求，希望為其日益增加的遠距工作者，提供資安協助，且數量是疫情爆發前的10倍。若自3月10日以算，迄今已增加超過1,530萬個思科資安解決方案用戶。

據此，思科16日決定提供Cisco Umbrella、Duo Security、Cisco AnyConnect（VPN），以及端點進階惡意程式防護（AMP）等四款資安產品免費試用的機會，使用期自即日起至2020年7月1日止。

思科指出，遠距安全連線Cisco AnyConnect （VPN）主要訴求的是啟用安全通道後，就能讓員工在遠端存取辦公室、分流及分支到總部等系統資源，就如同在辦公室工作一樣，此外，此VPN還可提供可視性和管理權限的設計，得以快速識別哪些使用者和設備正在使用其各項IT網路及資源。

另可透過身份認證管理Duo Security內建的行動電話、簡訊、電話或電子郵件等多重認證方式認證設備及驗證使用者，用以減少帳號被盜取的機會，同時規避資安攻擊，進而降低風險。

此外，用戶也可以將DNS重新定向到Cisco Umbrella（網路保護傘），這麼一來就可以在無需重新安裝硬體的狀況下，透過手動更新軟體，這樣通過加強DNS和IP層的安全性，就可阻止對惡意軟體、勒索軟體、網路釣魚和殭屍網路的請求。

另思科此次提供的端點進階惡意程式防護軟體，主打的是可深入查看網路層級與網路邊緣的威脅活動，並封鎖進階惡意程式，並根據700多種行為指標，執行檔案的自動化靜態與動態分析。這些分析會發掘隱匿的威脅，並協助資安瞭解、優先處理及封鎖精細的攻擊，有利於在進入點封鎖惡意程式、查看檔案與可執行檔層級的活動，持續保護設備。

(工商 )