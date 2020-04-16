每年4月登場的台中春季國際旅展，今年因疫情嚴峻而延至明年舉辦，加上飯店業者受到疫情衝擊，無論住房或餐飲、業績均慘澹，多家飯店業者如日月千禧、麗寶福容、清新溫泉等紛紛在官網推出線上旅展，促銷各式優惠票券搶客。

其中，清新溫泉飯店「好康月」即日起至4/26，在官網線上及館內銷售餐券、泡湯券、住宿券等，消費滿1萬元另加贈驚喜實用小禮物！

清新溫泉飯店表示，「好康月」銷售中、西、日三廳午餐通用券，提供消費者更多選擇。「天地一家中餐廳、美井日本料理餐廳及新采自助百匯餐廳」吃到飽三廳通用券，每組2,570元/5張；還有新采自助百匯餐廳，平日下午茶每組3,300元/10張、美井日本料理下午茶餐券，每組1,500元/5張促銷案。

除了美食之外，清新溫泉飯店表示，泡湯可促進新陳代謝、血液循環、增強身體的免疫力。活動期間祭出平日露天溫泉泡湯券，每組4,500元/10張（加贈3張），還有「清新假期小假日住宿券」每張3,688元搶市。

(工商 )