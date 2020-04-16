李佳歡、許維芳日前聯手翻唱范瑋琪與張韶涵合唱的經典曲〈如果的事〉，兩人同為選秀節目出身，雙姝非但沒有火藥味，反而成為了無話不說的好閨蜜，這次更是直接在歌曲上合作。聊到彼此的第一次見面是在比賽現場，兩人前後上場，坐在隔壁，為了因應節目效果，必須表現熱絡互動，不熟的兩人比肩而坐超過18個小時，從尬聊到深談，還要彼此提醒要打起精神，默默培養了革命情感。

兩人都有共同愛好『吃甜點』，而身為家中長女只有一個弟弟的許維芳，一直很想要有一個姐妹，李佳歡家中則是有3個姊姊，但相處起來反而像是有3個媽媽，所以兩人一見如故，不止相約大磕美食、更曾一同出國旅行，許維芳也曾在生日會上選唱佳歡的歌「過期了」，當天李佳歡還騙她不會到場，最後卻現身合唱，讓許維芳非常驚喜，感情好到不行的兩人，一直很想正式合作，便決定以這首經典的女女合唱歌曲，向彼此告白。

李佳歡（右）與許維芳攜手合唱。（游手好弦提供）

李佳歡（左）與許維芳攜手合唱。（游手好弦提供）

(中時 )