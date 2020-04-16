新北市42歲郭姓男子今上午駕車載著36歲林姓男子行經板橋，其車速忽快忽慢，板橋分局27歲女警林景云驚覺有異而上前盤查，郭男假意配合，隨後加速逆向逃逸，員警見狀連忙呼叫支援，林景云更衝上前去想要破窗，郭男見無法逃脫而下車認罪，警方在其車上起獲大量毒品，訊後依法送辦。

今上午9時許，郭男駕駛BMW載著林男行經板橋，2人知道車上載滿毒品，林男還帶上鬥牛犬想要保護自己，但該車速度忽快忽慢，巡邏員警驚覺形跡可疑，立即上前盤查。

郭林2人先是假意配合，隨後趁隙駕車逃逸，在鬧區逆向狂飆，員警見狀連忙呼叫警網支援，林員見2人開進巷子，又被計程車擋住去路，隨即衝上前試圖破窗，犯嫌自知法網難逃，只好下車認罪。

警方在其車上查獲海洛因、安非他命、一粒眠、咖啡包和毒糖果等各式毒品，郭林2人卻是互相推卸責任，不願交代毒品來源和去向，警方則依法開出16張罰單，總罰金高達4萬6300元，訊後依毒品罪嫌移送法辦。

警方在郭男車上查獲海洛因、安非他命、一粒眠、咖啡包和毒糖果等各式毒品，犯嫌卻不願交代毒品來源和去向。（圖／翻攝畫面）

林男明知車上有大量毒品，還把鬥牛犬帶上車想防身。（圖／翻攝畫面）

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(中時電子報)