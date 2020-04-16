萬泰集團今天正式發表「ACT高效廣域型抑菌材料」，目前已通過日本SEK抗菌織品認證，成為日本SEK唯一的紅色醫療級認證台灣抗菌紡織品材料，萬泰集團董事長張銘烈表示，萬泰科(6190)推出的ACT滅菌作用時間短、見效快且對環境無污染，目前材料已用於口罩及防護衣，未來將與更多產業合作，相關產品可望自今年開始貢獻業績。

萬泰集團今天舉行「ACT高效廣域型抑菌材料」產品發表會，萬泰集團銀嘉科技從半導體製程技術延伸到不織布及紡織產業，成為全球第一家生產真空濺鍍銀銅鈦抗菌(ACT)材料的廠商，目前已經由SGS證實，對於金黃色葡萄球菌、肺炎桿菌、大腸桿菌、多重抗藥性金黃色葡萄球菌MRSA等有效抑菌達99.9%；同時透過國際機構驗證對於H5N1亞型禽流感病毒活性值有效下降500至1000倍，可以有效降低病毒感染活性。

銀嘉科技總經理張嘉原表示，銀嘉科技利用濺鍍技術開發全新一代的抗菌材料，同時複合多層三種薄膜材料Ag(銀)、Cu(銅)、Ti(鈦)，除了利用銀優異的抗菌特性外，亦加入銅材料可降低病毒傳染的活性。同時申請全新的專利技術，當銀、銅薄膜材料複合時表面因為不同材料的氧化還原電位差，形成正、負電荷層分離，利用帶電粒子破壞細菌的表面蛋白質消滅細菌。並能藉由破壞病毒表面的蛋白質封套(capsid)，使得病毒進入人體細胞的鑰匙被破壞，讓病毒無法進入人體細胞，從而使病毒失去活性。

銀嘉科技的產品通過日本SEK抗菌織品認證，成為日本SEK唯一的紅色醫療級認證台灣抗菌紡織品材料。

張嘉原表示，由於奈米銀材料優異的抗綠膿桿菌特性，在醫療材料中被廣泛的應用，國外已有鍍銀紗布用於外部傷口處理可非常有效的抑制綠膿桿菌等微生物生成，防止傷口二度感染發炎。更可運用於病人服裝及病床，除抗菌外同時可減少長期臥床病人褥瘡產生。也開發出醫護人員之醫療抗菌防護服裝、口罩，降低醫護人員接觸感染機率，目前銀嘉科技開發醫療級不織布材料由SGS檢驗抗綠膿桿菌及多重抗藥性金黃色葡萄球菌MRSA可達99.9%有效。

此外，「萬泰ACT抑菌空氣濾網」 將「抑菌銀銅鈦」材料導入濾網產業適用於醫院病房、學校教室、公共建築、大眾運輸系統、飯店等公共空間，減少群聚感染的風險。

張銘烈表示，今年在疫情下抑菌觀念抬頭，但市面上真正能做到滅菌的濾材真的很少，萬泰ACT滅菌作用時間短、見效快且對環境無污染，研究團隊正進一步的應用在口罩和防護衣領域中，往醫療領域多元應用發展，未來也將與更多的產業合作及國家接軌，預估今年就會有業績貢獻。

(時報資訊)