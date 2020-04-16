行政院長蘇貞昌今（16）日在行政院會表示，政府面對新冠肺炎疫情除了做好防疫，還要及時對民眾及產業紓困，對此將以1,035億元現金救急，可以協助300萬位民眾，各部會對於防疫、紓困、振興務必要「關關做好」，幫助各行各業度難關。

蘇貞昌指出，「1988紓困振興專線」平均每天來電近3,500通，主要詢問如何申請貸款與薪資與營運費用補助，顯見迫切需要協助者極多，但接通率僅44％，請經濟部立即增加客服人員，各部會設有聯絡專線者亦應比照辦理，完善專責窗口服務效能。

蘇貞昌表示，民眾是國家的主人，不但要好好說明民眾洽詢1988專線的相關資訊，對於所屬紓困對象名單及審核等相關作業，各主管部會都要提前準備，一旦特別條例修正案與追加特別預算案通過，就要馬上展開。

蘇貞昌指出，政府將以1,035億元現金救急，可紓困300萬民眾，未來匡列預算包括對觀光旅宿等艱困企業的補助員工4成薪，自營作業者、計程車、遊覽車客運業及小客車租賃業駕駛人，每月補助1萬元，弱勢老幼、身障者，每月加發津貼1,500元等。

同時，立法院已於3月通過600億元防疫紓困振興特別預算，蘇貞昌指出，行政院已將加碼1,500億元的紓困特別條例修正案送請立院審議，希望能盡速凝聚共識、早日通過，幫助各行各業度過難關，並指示相關部會因掌握紓困辦理進度，移緩濟急、主動找出受惠者。

另外，為防止群聚感染，蘇貞昌請內政部、經濟部等與地方政府共同研商，務必使酒店、舞廳等場所確實配合政府防疫需求暫停營業，避免成為防疫破口。此外，東南亞疫情快速上升，請勞動部提出外籍移工入境後生活管理或居住環境計畫，避免發生移工群聚感染。

(時報資訊)