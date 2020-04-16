《韓股》中國經濟擔憂緩解 韓股收平 16:142020/04/16 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中國推出經濟措施，緩解投資人對新冠肺炎疫情將導致該國經濟深陷衰退的擔憂，周四南韓KOSPI指數收盤微跌0.01點，為1,857.07點。中國央行已將一年期MLF利率調降至歷史低點2.95%，並調降銀行準備金率。今日機構投資人與散戶合計買超韓股5250億韓元，外資大舉賣超5680億韓元，為連續第30日站在賣方。韓元收跌0.93%，報1,228.7兌一美元。 (時報資訊) #韓股 #擔憂 #緩解 #億韓 #一美元 也許您會感興趣 推薦閱讀 無症狀接觸者不給驗 台師大學生憂爆第3例 12:542020/04/12 生活 《韓股》憂新冠肺炎危機 韓股跌0.56％ 11:282020/04/13 財經 《韓股》憂疫情衝擊 韓股收跌1.88％ 16:312020/04/13 財經 市場氣氛緩解 亞股上周普遍反彈 17:202020/04/13 財經 《韓股》看好疫情到頂 韓股勁揚1.63％ 12:332020/04/14 財經 《韓股》陸貿易數據優於預期 韓股收漲1.72％ 16:312020/04/14 財經 《韓股》國會大選 韓股休市 07:442020/04/15 財經 放無薪假免擔憂 南投縣府及公所提供411個工作機會 16:012020/04/15 生活 《韓股》憂經濟前景 韓股跌0.42％ 12:162020/04/16 財經 華爾街五大行財報 花旗壞帳暴增240倍 14:252020/04/16 財經 財經熱門新聞 2月爆疫情…陸狂買美債！專家驚：太詭異 - 即時 救命藥慘摔！瑞德西韋陸臨床喊卡 他驚爆內幕 - 即時 狂噴1900點…台股V到底？散戶操盤緊盯4件事 - 財經 1字頭快了！油價又狂崩 川普出手敗給… - 財經 驚…現金是垃圾？謝金河拿巴菲特打臉金融大咖 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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