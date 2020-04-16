中國推出經濟措施，緩解投資人對新冠肺炎疫情將導致該國經濟深陷衰退的擔憂，周四南韓KOSPI指數收盤微跌0.01點，為1,857.07點。中國央行已將一年期MLF利率調降至歷史低點2.95%，並調降銀行準備金率。今日機構投資人與散戶合計買超韓股5250億韓元，外資大舉賣超5680億韓元，為連續第30日站在賣方。韓元收跌0.93%，報1,228.7兌一美元。

(時報資訊)