機車為台灣民眾最常用的交通工具，根據行政院主計處統計台灣民眾機車主要用途，分別以通勤59.9%及購物20.8%占大宗，中華電(2412)有鑑於此，今(16)日宣布攜手全球最大的智慧電池交換平台Gogoro Network，共同推出「騎好無比」方案。

中華電本次攜手Gogoro Netwokr，瞄準台灣總數可觀的的機車族，申辦中華電xGogoro Network「騎好無比」方案，月繳999元至1799元除可享行動上網吃到飽、最大網內免費講，再獨享Gogoro Network預選里程630方案，每月折抵500元的電池月租優惠，相當於優惠期間每月最低只要299元，即享有630公里騎乘數，連續折抵42個月後，享最高21000元優惠。

此外，中華電指出，即日起至6月30日止，於中華電各地服務據點申辦，合約期間再贈Hami書城月讀包前3個月免費。

(時報資訊)