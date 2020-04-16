一輛貨車今日下午2時許行經淡水區捷運紅樹林站時，車體不明原因發生漏油，油體一路從淡水區紅樹林站，漏到關渡橋引道，長達約8公里，造成行經的6台機車騎士慘摔，騎士們大多受到擦挫傷，目前都送往醫院檢驗中，警方獲報後，緊急通知清潔隊，目前清潔隊員將漏油部分灑上木屑，防止再有車輛發生意外，警方正循線找尋肇事駕駛進一步釐清案情。

(中時 )