貨車漏油數公里 淡水6騎士慘摔 16:232020/04/16 中時 戴上容 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 貨車漏油數公里，淡水6騎士慘摔（翻攝自臉書細說淡水／戴上容新北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 一輛貨車今日下午2時許行經淡水區捷運紅樹林站時，車體不明原因發生漏油，油體一路從淡水區紅樹林站，漏到關渡橋引道，長達約8公里，造成行經的6台機車騎士慘摔，騎士們大多受到擦挫傷，目前都送往醫院檢驗中，警方獲報後，緊急通知清潔隊，目前清潔隊員將漏油部分灑上木屑，防止再有車輛發生意外，警方正循線找尋肇事駕駛進一步釐清案情。 (中時 ) #貨車 #漏油 #數公里 #淡水 #6騎士 #慘摔 #漏油 #紅樹林 #貨車 也許您會感興趣 推薦閱讀 美食外送員被2車夾死 檢察官起訴後車 12:172020/04/12 社會 蘭嶼吻鰕虎快滅絕 調查結果剩下不到200隻 12:352020/04/12 生活 年輕女騎士停等紅燈 慘遭公車追撞命危 23:252020/04/12 社會 新北社大宅防疫 線上課程超精采 04:102020/04/13 地方新聞 蘭嶼吻鰕虎瀕危 專家籲列保育 04:102020/04/13 地方新聞 新店出現巨亮火球 曝真相他氣壞 09:212020/04/13 日常 NBA》公牛大改組 開除11年老總管 08:352020/04/14 體育 離奇！貨轎車對撞貨車司機彈飛 竟遭己車壓死 10:122020/04/14 社會 600萬瑪莎拉蒂輔大前撞翻貨車 波及2騎士學生嚇壞 13:322020/04/15 社會 機智貨車撞「測速照相機」救命 卻恐付40萬 15:232020/04/15 社會 社會熱門新聞 21歲父女戀 陸專上校教育長偷吃女輔導長 摩鐵操練3小時 - 社會 美魔女6年幫1萬男客 「升天」 嗲聲問：「要不要幫你打…」慘了 - 社會 撕裂內褲「放進去」 男飛機上性侵鄰座妹：她腳沒夾起來 - 社會 小燈泡兇手王景玉逃死 宅神50字酸爆：太美了 - 社會 美女荷官太誘人 線上百家樂3個月海撈3802億元 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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