高市府推動愛情產業鏈，串連婚紗、遊艇、餐飲等業者推動遊艇婚紗方案。（柯宗緯攝）

高市府推動遊艇婚禮包套方案，高雄市長韓國瑜（左）16日為新人證婚。（柯宗緯攝）

百業因疫情蕭條之際，高市府經發局串連婚紗、遊艇、喜餅、宴會等業者，推動遊艇婚禮方案，持續打造愛情產業鏈，形塑「愛情城市」品牌形象，高雄市長韓國瑜16日也獻出證婚人處女秀，為一對新人模擬證婚，直呼相當感動。

韓國瑜提到，高雄相當美，人也很熱情，光是2019年香港人到高雄置產就占131戶。他直說，從18歲到80歲，人人都需要愛情，他感謝餐飲、婚紗攝影、遊艇等業者齊聚投入愛情產業鏈，觀光局也推出山盟、海勢兩條遊程，鼓勵民眾多到高雄觀光旅遊。

亞果遊艇開發公司總經理特助王昱茗指出，該公司是採會員制，目前有500多名會員，這次受到疫情衝擊不到，擔心疫情而不來消費的會員約少了1成，過去遊艇婚禮方案只開放會員，如今則是全面開放。

王昱茗指出，靜態攝影為3600元起，提供民眾1小時拍攝遊艇婚紗；包場婚禮專案約2至3萬不等，可容納60至70人，贈送1小時遊艇遊高雄港，可一覽小鯨魚、海洋流行音樂中心、棧貳庫等景點。

今韓國瑜替新婚人證婚時，詢問新郎願不願意娶新娘為妻，新娘太過緊張「搶答」，還被韓國瑜虧了一下「我現在問的是新郎，等等才換你」。另有業者推出體感婚紗，省去傳統試婚紗繁雜流程，只要透過AVR技術，就能快速選擇適合的婚紗。

(中時 )