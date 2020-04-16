沃旭能源16日宣布，與台灣大三商航運股份有限公司簽訂15年船舶租約，由大三商航運負責為「大彰化離岸風場」量身打造全球第一艘台灣籍運維作業船(Service operation vessel, SOV)，採用先進科技提升離岸風場運維效率和人員安全，確保大彰化離岸風場擁有世界級運維品質及最佳營運效能。

大三商航運為台灣廠商大統海運股份有限公司和擁有超過130年歷史的日本株式會社商船三井所成立的合資公司。這項租約是台灣市場及亞太地區客製化運維作業船建造首例。沃旭傾力實現在地深耕的承諾，擴大投資為台灣引進世界級運維技術，為本地廠商開拓全新商機。

沃旭台灣總經理汪欣潔表示，沃旭專注於開發、建造和運維離岸風場，以提供乾淨能源、並創造永續的未來。身為台灣離岸風電先驅，我們不僅在台中港投資興建全新運維中心，更是台灣及亞太區唯一採用客製SOV運維作業船作為離岸風場運維解決方案的能源業者。更重要的是，沃旭與傳統船運業者簽署長達15年的SOV合約，協助本地廠商成功轉型跨足離岸風電產業，並取得離岸風場的長期運維業務。

沃旭指出，這艘SOV運維作業船預計於2022年初完工，結合同年落成的全新運維中心，以台中港為基地，負責大彰化離岸風場的運維工作。台中港因具有適宜水深、碼頭及航道路徑，並且鄰近風場等優勢，成為大彰化離岸風場的建造及運維港。

大統海運股份有限公司董事長林宏年說，大統海運歷史悠久，自1965年成立以來專注提供海上運輸及物流服務，且多年來與日本株式會社商船三井建立緊密合作。我們非常開心本次能夠在沃旭能源領軍下跨足離岸風電產業，攜手開啟嶄新契機，也感謝沃旭為在地傳統船舶及海運業注入產業轉型升級的活水。

沃旭補充，這是全球第一艘因應台灣海峽複雜且險峻的海象狀況量身打造的運維作業船，整艘SOV將以沃旭歐洲運維船隊的設計為基礎並加以優化升級，證明沃旭在離岸風電整體價值鏈上，擁有無與倫比的專業與創新能力。除了船員外，沃旭運維作業船能載運高達60名技術人員，每月僅需靠港補給一次，相較於使用人員運輸船(crew transfer vessel, CTV)，每次最多僅能載運24人，且需要當日來回運維港，效率更佳。

(工商 )