蘋果(Apple Inc.)在 15 日晚間正式發表的第 2 代 iPhone SE，同時也推出了不少全新產品，其中就包含先前發表的第四代 iPad Pro 的全新鍵盤配件「巧控鍵盤」。按照蘋果先前說法，原本巧控鍵盤預計在 5 月才推出，如今則是改到下周(4/20-4/26)就會出貨，代表果粉們可以提早體驗巧控鍵盤的威力！

巧控鍵盤以磁力吸附 iPad Pro，採用懸臂設計，讓使用者可以輕鬆調整螢幕的視角，最高可達 130 度。全尺寸鍵盤搭配攜帶式設計，提供具備背光按鍵的 1 公釐鍵程的剪刀式結構，無論是放在膝上或桌上，都能有舒適、靈敏的打字體驗。巧控鍵盤的觸控式軌跡板可隨處點按，讓導覽更順暢、游標控制更簡單、調整更精準，為 iPad 觸控為主的設計新增了一個交互緯度。巧控鍵盤具備 USB-C 直通充電功能，讓 iPad Pro 能空出 USB-C 埠供外接硬碟或顯示器等配件使用。為了增強安全性，連接巧控鍵盤且闔上 iPad Pro 時，iPad Pro 的麥克風將切斷連接，以防止聲音資料洩漏。

根據蘋果官網說明，巧控鍵盤可以適用於第三代 iPad Pro (2018年10月發表)以及第四代 iPad Pro(2020年3月發表)，iPad 需升級到 iPadOS 13.4 以上才可使用。巧控鍵盤可完全發揮 iPadOS 的獨特使用體驗。當使用者在內建的觸控式軌跡板上移動手指時，指標會優雅地轉換，以突顯使用者介面元素。觸控式軌跡板上的「多點觸控手勢」可讓使用者快速輕鬆地導覽整個系統，不需抬起手臂。iPadOS 的觸控式軌跡板支援功能，是專為搭配常用的眾多 app 而設計。且目前 iWork app(Pages、Keynote、Numbers都已經升級，可支援巧控鍵盤，此外「備忘錄」app 也可支援)。

全新的第四代 iPad Pro 具有最快的速度和最強大的效能，具備革新突破的光學雷達掃描儀、專業相機、專業效能與專業音訊，再搭配巧控鍵盤與 Apple Pencil (第 2 代)這兩個搭檔，可幫你從容處理專業工作流程，將 iPad 的功能極限推升至新境界。目前第四代 iPad Pro 尚未宣布在台開賣時間，巧控鍵盤已可開放預購，適用於 11 吋 iPad Pro 的巧控鍵盤，售價 NT$8,900，適用於 12.9 吋 iPad Pro 的巧控鍵盤售價 NT$10,400，預計下周出貨。第三代 iPad Pro 的用戶可以考慮是不是要為自己的 iPad Pro 再添生產力利器。

第四代iPad Pro 則提供銀色以及太空灰色的選擇，11 吋 iPad Pro Wi-Fi 機型售價 NT$25,900起，Wi-Fi + 行動網路機型售價 NT$30,900起；12.9 吋 iPad Pro Wi-Fi 機型售價 NT$32,900 起，Wi-Fi + 行動網路機型售價 NT$37,900 起。 儲存容量共128GB、256GB、512GB、1TB四種容量。

(中時電子報)