高雄巿議會16日舉行程序委員會，敲定22至24日3天召開臨時會，將就新冠肺炎的防疫、紓困等專案報告。主席副議長陸淑美會後被問到有無邀請巿長韓國瑜出席時表示，高雄巿是一級開設，巿長是指揮官，一定要列席親自報告。

陸淑美表示，此次臨時會因為屬專案報告，所以日期3天已足夠。至於定期大會何時召開？她表示，大家都很高興，台灣0確診，只要中央流行疫情指揮中心宣布社交距離解禁就會馬上召開，並沒有政治因素，而是為了控制疫情。

雖然全台各議會已經陸續開議，但陸淑美強調，先前延期的原因跟理由消失以前，還是要以照顧整個巿民的安全為重要，尤其高雄很難得都沒有社區感染，應該好好珍惜。另依地方制度法規定，最晚6月底前一定會召開大會。

民進黨籍的程序委員陳明澤事後表示，臨時會只排3天的議程太短促，他當了5屆的議員，從來沒有臨時會只開3天，他在會中也表達看法，希望至少有1個禮拜，但在場其他委員以人數優勢否決他的提案，只能說孤掌難鳴。

(中時 )