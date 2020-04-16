OPEC+為支撐油市達成規模創紀錄的原油減產協議，幾天後，他們對減產的計算方法卻遭到質疑。OPEC+是指石油輸出國組織(OPEC)和俄羅斯等其他產油國。他們與包括美國在內的非OPEC+產油國將把原油供應減少約2,000萬桶/日。但這樣協議目前卻遭遇了市場的質疑。

這相當於新冠疫情發生前全球需求的約20%，如此空前的舉措是為了應對今年第一季的慘烈跌勢，油價在3月曾跌至18年低點。

德國商業銀行的石油分析師Eugen Weinberg說到產量目標時稱：「每個人都必須要意識到，不管從技術還是數學角度看，這都是根本不可能的，無論OPEC多麼努力讓市場相信它的力度和決心，但到目前為止都沒有成功。」

在週末達成的協議中，OPEC+同意5月和6月減產970萬桶/日。美國、加拿大和其他國家的減產規模則不太具體，將因為價格疲軟而減產並逐步實施。

荷蘭銀行在報告中稱：「有人原本可能預期，這個史無前例的減產協議將會導致油價跳漲。但這種情況並沒有出現。」該行並稱，美國總統川普表示預計4月初達成協議之後，市場已經消化了這個因素。

沙烏地阿拉伯能源部長表示，如果計入G20產油國承諾的370萬桶/日減產，以及未來數月各國購買約2億桶原油充實戰略儲備，實際減產規模將會達到1,950萬桶/日。

但國際能源署(IEA)在週三的報告中未提及此類計劃，稱「仍在等待有關減產計劃和使用戰略存儲提議的更多細節」。IEA稱，石油轉移至戰略存儲可能意味著市場供應減少約200萬桶/日。但仍然遠低於2,000萬桶/日的計劃減產幅度。

美國和日本、韓國均表示，將購買原油以充實儲備。印度計劃在5月第三周之前填滿戰略石油儲備，將大約1,900萬桶原油轉移至儲油設施。

德州方面，目前為止能源監管機構與企業高層間展開馬拉松式談判，尚未能就減產100萬桶/日達成任何結果。

OPEC+公報草案聲稱，全球減產將會超過2,000萬桶/日，甚至暗示這包括伊朗、利比亞及委內瑞拉的非自願產出下滑；這些OPEC成員國因為受到美國制裁或內部紛爭的因素影響而免於遵守減產協議。

OPEC+還把當前產出及減產比較基準線間的差異納入考量，對於在最近幾周聲稱增產的沙烏地及阿拉伯聯合大公國等產油國而言，其減產基準線要低上許多。

然而公開的聲明中並未提及2,000萬桶/日的數字，也沒有說明該數字是怎麼計算出來的。

一名石油期貨交易商向媒體表示：「產油國聲稱的數字越高，其可信度就越低。現實而言我認為實際減產幅度更有可能只有那個數字的三分之一，在700-800萬桶/日之間。」

(中時電子報)