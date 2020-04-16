受到疫情影響旅運量大減，為節約實體管理、維護與作業人力成本，同時把握運量谷底加速重大工程進行，桃園國際機場自17日12時起，停用包括第一航廈A1到A5、B1到B5、第二航廈C6到C10、D6到D10共20個登機門。

因受新冠肺炎疫情影響桃機旅運量跌至谷底，交通部長林佳龍批准先關閉2個航廈共20個登機門使用，來減少桃機的日常開支。桃機公司表示，經審慎評估，考量各方面影響層面最小之方案，目前停用之20處登機門分別為於二座航廈末端，第一、第二航廈相鄰之核心區域共18處登機門仍正常運作，不僅足以因應目前運量所需，且可視需要靈活調度登機門，其節省成本與資源效益大於停用任一航廈；而若有額外運量需求，亦可隨需要恢復所需之登機門。

桃機公司指出，由於不影響原本運作模式，故各CIQS邊防單位之部署及運作模式不變；各航空公司航機仍按目前規則安排停放；各航空公司、地勤作業單位仍於目前航廈，毋須搬遷，各項作業不受影響。

一、二航廈受影響之公共區域關閉包括祈禱室、上網區、景觀休憩區共30處；商店部分共48家，業者雖有部分營業區域減少，客群及服務仍然不變，各業者亦會將員工調派至其他商場服務，或加強在職訓練，以保障現有員工工作機會為第一優先。

桃機公司表示，航空產業受到疫情衝擊甚鉅，在交通部推出以保留企業生機、保障員工工作機會為出發點之紓困方案後，機場公司亦秉持此政策方向就可運用資源全力協助配合各業者需求，本次縮減登機門即保留航廈必要維生系統，減輕營運壓力，節省額外能源並強化防疫效益，機場公司也會把握運量谷底進行各項包括跑滑道、候機室、報到櫃台、行李輸送帶等設施設備之整建維護，期能於運量恢復時提供更佳品質服務。

(中時 )