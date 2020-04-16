台北市議會今舉行施政會議報告，議員徐巧芯針對北市口罩戰備存量提出質詢，質疑中央能快速補足口罩備戰存量，但地方卻無法補滿；另外，中央紓困振興計畫預計要發行酷碰券卻將悠遊卡排除在外，是針對台北市嗎？徐巧芯認為北市應加以爭取。議員汪志冰也質疑，口罩販售機應設在捷運站，卻被卡住，防疫期間政治手段頻頻。

新冠肺炎持續延燒，許多議員質疑，北市防疫工作被中央卡關，汪志冰提出，北市推動口罩販賣機，應放在捷運路口或捷運站內，對年輕上班族，就不需要去排隊且很方便，但為什麼不可以放在捷運站或市場。

柯文哲回應，因口罩為醫療用品受到管制。汪也提出，那為何一開始能在便利商店販售，柯則說，需要中央授權。副市長黃珊珊也回應，有資安問題，因要跟健保局連線，必須放在健康服務中心，資料庫會進入健保署，不過柯文哲馬上打臉黃珊珊說，「那Atm不就都要鎖起來？」

汪志冰則隨即回應，現在柯P是民進黨最想幹掉的目標，把台北市可以發揮的地方都卡住，因疫情關係居然很多政治動作，台灣算是運氣很好，疫情在國際上是模範生，但政治運作上動作頻頻，鎖定目標。

徐巧芯則針對中央推出的酷碰券電子支付方式卻將悠遊卡排除，認為政府應爭取，不能因為政治因素就把最多人使用的悠遊卡排除在外。柯文哲也承認，擺明要把悠遊付幹掉。

徐巧芯說，北市近期推出悠遊付，柯市長本來的目標是6個月內要把其他電子支付殲滅，但酷碰券獨漏悠遊付，有辦法達到當初的目標嗎？那是不是要跟中央爭取？

徐巧芯也對柯喊話，要強硬一點，悠遊卡在台北市是驕傲，不能因為政治因素把我們排除在外，悠遊付被惡煞。

(中時 )